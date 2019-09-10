В Орловской области уже стартовала вакцинация против гриппа

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вторник
10.09.2019
16:32:43
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В Орловской области уже стартовала вакцинация против гриппаЭтой осенью планируют привить каждого второго жителя региона.
Как отмечают врачи, прививка не защитит на сто процентов от заражения, но поможет значительно снизить тяжесть протекания болезни. За 10 последних лет общий уровень заболеваемости гриппом снизился в 7 раз. А тяжелые случаи - единичны. Вакцина включает в себя те штаммы, которые, предположительно, будут циркулировать.
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