Новости версия для печати В Орловской области уже стартовала вакцинация против гриппа Этой осенью планируют привить каждого второго жителя региона.



Как отмечают врачи, прививка не защитит на сто процентов от заражения, но поможет значительно снизить тяжесть протекания болезни. За 10 последних лет общий уровень заболеваемости гриппом снизился в 7 раз. А тяжелые случаи - единичны. Вакцина включает в себя те штаммы, которые, предположительно, будут циркулировать.





Татьяна Напольских

10 сентября 2019 года







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