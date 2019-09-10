Новости версия для печати С сегодняшнего дня в Орловской области разрешается отстрел кабанов Такие меры помогут сократить риск возникновения на территории региона африканской чумы свиней, случаи которой зафиксированы в Курской области.



Департамент надзорной и контрольной деятельности издал приказ, по которому в регионе можно ликвидировать 40 особей этих животных. Документ опубликован на официальном портале Орловской области. Там же указано, как и в каких угодьях можно охотиться.



Разрешение действует до 31 декабря.





Мария Семак

10 сентября 2019 года







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