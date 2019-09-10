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Работники лесного хозяйства Орловщины получают поздравления

В ближайшее воскресенье они отметят свой профессиональный праздник. Но в Орле решили выходных не ждать - официальные мероприятия прошли сегодня.

Лучшие работники отрасли получили заслуженные награды, ведь в этом году они не допустили ни одного пожара в лесных хозяйствах региона. Предотвратить происшествие помогли спецмероприятия - проложили 2,5 тысячи километров противопожарных минерализированных полос, посадили около 100 гектаров нового леса. Все леса должны быть задокументированы - а это около 8% площади региона, они должны быть защищены от пожаров и, конечно, расширяться.

Кстати, лесники уже получили подарок к своему профессиональному празднику - напомним, на днях, профильным учреждениям передали 12 единиц спецтехники. Причём на текущий год - это не последний подарок.
Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК: «Проводятся санитарные мероприятия в части уборки сухостоя, валежника, хотя там ещё много работы. И сейчас мы смотрим по технике, как облегчить труд наших коллег, чтобы можно было более эффективно нашу работу проводить. Проводится также целый ряд других организационных мероприятий. Последние три года мы проводим работу по лесоустройству, что крайне важно, - это документация, а без документации сегодня невозможно зайти в лес и провести там какие-либо мероприятия».



Антон Киселёв
10 сентября 2019 года

 


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