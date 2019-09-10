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«Автомобили, автомобили, буквально все заполонили...»

В редакцию программы «Вести. Орел» обратились жители дома № 12 по Соляному переулку. Межквартальный проезд у подъездов сейчас больше напоминает оживленную трассу, переходить которую - опасно для жизни, да и отдых на лавочках не приносит пользы из-за обилия выхлопных газов. Как найти баланс между необходимостью проезда автотранспорта и желанием жителей жить спокойно?

Проблема большого трафика в проезде Связистов возникла, когда движение по переулку Соляному и улице Панчука сделали односторонним.

Согласно современным СНИПам от дороги до подъезда должно быть 8 метров. Здесь - меньше, поскольку проезд Связистов на карте Орла появился в то же время, что и дом - почти 40 лет назад. А тогда застраивали по другим нормам, и подобной нагрузки не ожидали. Это, кстати, типичная для орловской застройки проблема, и она не одна. Люди жалуются, что дворовой территории у них тоже нет и детям гулять негде. Тротуар - есть, но добраться до него можно, только если пересечь эту самую проезжую часть.

Валентина Егорова, жительница дома №12 по переулку Соляному: «Тротуар находится на противоположной стороне дома, если мы там идем, то уже глядим как бы побыстрее пробежать. А водители не понимают, что мы пожилые люди, и нас надо пропустить. Мне не 17 лет».

Михаил Калёнов, житель дома №12 по переулку Соляному:«Надо ограничить здесь скорость дорожного движения и поставить знаки «Жилая зона».

Повлияют ли знаки на культуру водителей? Вряд ли. Поскольку снижать скорость не помогают ни установленные ограничители, ни пешеходы. Перекрыть же движение на межквартальном проезде путем установки шлагбаума будет сродни нарушению закона.

Александр Саввин, представитель УК: «Проезд существует для того, чтобы люди могли беспрепятственно объезжать Комсомольскую, центральные улицы, избегая пробок и служит для экстренных служб: полиция, скорая помощь, вневедомственная охрана».

Если с проезжей частью ничего не сделать, то зону отдыха улучшить можно, благоустроив территорию за домом. Вот только для этого нужна инициатива самих жителей.

Александр Саввин, представитель УК: «Жители должны обратиться в УК. УК, в свою очередь, окажет юридическую поддержку для проведения собрания и оформления данного земельного участка непосредственно в собственность, и закрепить за собственниками данного дома. После этого жители данного дома смогут производить любые работы».

Сделать все это можно только после общего собрания - принять решение, как будет благоустроена территория, жильцы должны вместе.




Анна Вайсергисер
10 сентября 2019 года

 


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