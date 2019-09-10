Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Горячие вопросы - к обеспечению лекарствами льготников. Закупки льготных медикаментов по основным заявкам этого года – завершены.



- Езда «под градусом». Уже в этом году выявлено более полутора тысяч пьяных за рулем



- Уколы здоровья. В этом году прививку от гриппа планируют сделать каждому второму жителю региона.



- Вышли из леса, чтобы услышать слова благодарности за нелегкий, но такой необходимый труд.



- «Золотая осень» - для людей с неограниченным желанием активно жить.

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Вести-Орёл

10 сентября 2019 года







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