Новости версия для печати Орловский уполномоченный по правам ребёнка отмечает 10-летие своей работы Но праздником это событие называется лишь формально, на деле же детский омбудсмен поднял ряд проблемных вопросов, касающихся безопасности маленьких орловцев. Обсудить их и найти решение ему помог гость федерального уровня - председатель всероссийского совета отцов Андрей Коченов.



Общественный институт работает в разных уголках страны уже 3 года. Его участники являются авторами инициативы «Безопасность детства» и «Отцовский патруль». Они решают самые сложные проблемы самыми простыми методами. Например, одна из последних акций - установка тросовых ограничителей открывания окна - снизила количество несчастных случаев падения детей с окон. Ещё один недавний проект движения направлен на предотвращение ДТП с детьми-пешеходами. Активисты призывают родителей подробно исследовать вместе с детьми их путь до учебного заведения.





Антон Киселёв

10 сентября 2019 года







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