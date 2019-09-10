Орловский уполномоченный по правам ребёнка отмечает 10-летие своей работы

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вторник
10.09.2019
19:58:18
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Орловский уполномоченный по правам ребёнка отмечает 10-летие своей работыНо праздником это событие называется лишь формально, на деле же детский омбудсмен поднял ряд проблемных вопросов, касающихся безопасности маленьких орловцев. Обсудить их и найти решение ему помог гость федерального уровня - председатель всероссийского совета отцов Андрей Коченов.
Общественный институт работает в разных уголках страны уже 3 года. Его участники являются авторами инициативы «Безопасность детства» и «Отцовский патруль». Они решают самые сложные проблемы самыми простыми методами. Например, одна из последних акций - установка тросовых ограничителей открывания окна - снизила количество несчастных случаев падения детей с окон. Ещё один недавний проект движения направлен на предотвращение ДТП с детьми-пешеходами. Активисты призывают родителей подробно исследовать вместе с детьми их путь до учебного заведения.
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