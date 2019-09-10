Новости версия для печати Жители микрорайона Зареченского в Орле жалуются на отсутствие освещения Этот вопрос рассмотрели сегодня на совещании в администрации города.



Несмотря на прекрасную сентябрьскую погоду, жители микрорайона не спешат на вечерние прогулки - в части района отсутствует освещение.



Начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла Евгений Гришин пообещал в ближайшее время принять меры и устранить проблему.



Однако эта проблема в микрорайоне не единственная. Глава города дал поручение обратить внимание и на отсутствие пешеходных переходов.





Юлия Опанасюк

10 сентября 2019 года







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