Новости версия для печати Сегодня Орловский областной суд приступил к рассмотрению апелляций на приговор бывшей участковой полиции Натальи Башкатовой Известность экс-полицейская получила в ноябре 2016 года, пообещав заявительнице, «приехать и описать ее труп», если ту убьют. Именно это и случилось после отъезда стражей порядка. Яну Савчук забил до смерти бывший сожитель, на которого девушка и жаловалась в полицию. Башкатову обвинили в халатности. Советский райсуд счел ее преступницей, назначив ей два года колонии-поселения.



Башкатова подала апелляцию, то же сделала сторона потерпевших. Первое судебное заседание закончилось, едва начавшись: адвокат осужденной не смог явиться в суд. Как пояснил нам отец погибшей, он подал апелляцию, чтобы не дать Башкатовой избежать ответственности.



Александр Савчук, потерпевший: «Мы хотели, чтобы пожестче было решение, но если суд решит оставить без изменения решение Советского районного суда, то мы не будем против».





Иван Суверин

10 сентября 2019 года







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