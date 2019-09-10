Новости версия для печати В Орле продолжаются работы по благоустройству Благодаря хорошей погоде ремонтные работы сейчас ведутся активно.



И если в парке Ботаника и сквере Гуртьева работы практически завершены, то в сквере Комсомольцев начнутся только 13 сентября - в планах замена асфальтобетонного покрытия на тротуарную плитку, установка детской площадки. Активно работы ведутся и на площади Содружества. Как сообщил на совещании первый замглавы администрации города Олег Минкин, уже выполнено устройство части лестниц, сделано плиточное покрытие, установлены бордюры, практически отремонтирована чаша фонтана.



Продолжаются и работы по благоустройству сквера 5-й Стрелковой дивизии.



Олег Минкин первый заместитель главы администрации г. Орла: «Работы идут по графику. Выполнена установка лестниц, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, частично выполнено озеленение и ограждение со стороны улицы 5-го Августа».

На совещании отметили, что не стоит затягивать с разработкой проектно-сметной документации на 2020 год, и при ее разработке стоит уделить внимание и ремонту тротуаров.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «От того, насколько оперативно мы проведем конкурсные торги, законтрактуем, получим нормальных подрядчиков, во многом будет зависеть и ремонтная кампания 2020 года».





Юлия Опанасюк

10 сентября 2019 года







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