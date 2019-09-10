Управление градостроительства Орла возглавил Владимир Плотников

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вторник
10.09.2019
19:57:36
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Управление градостроительства Орла возглавил Владимир ПлотниковСегодня на еженедельном совещании его представил глава администрации города.
Владимир Владимирович Плотников родился 12 ноября 1976 года. Окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию. С 2000 по 2012 год занимал должность архитектора, а затем ведущего архитектора в АО «Гражданпроект». С 2005 года стал главным архитектором проектов. В 2012-2019 годах работал в ОАО «Гражданпроект» в должности главного архитектора проектов, сообщает сайт городской администрации.
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