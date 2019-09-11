Новости версия для печати Сегодня на центральной площади Орла состоится фестиваль ГТО В программе – семь видов спорта.



Это и прыжки в длину, и отжимание, и бег. Начало спортивного праздника в 10:00. Если есть желание принять участие, - не забудьте получить допуск от врача. Завершится спортивный праздник в пять часов вечера, выступлением скиппинг-команды «Прыжок в жизнь». Также на фестивале впервые будет работать в тестовом режиме сдача норматива по прыжкам через скакалку за 1 минуту на двух ногах. Тест разработан скипперами из разных городов России.





Анастасия Дорохова

11 сентября 2019 года







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