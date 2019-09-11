Новости версия для печати Творческий отчет за 60 лет Сегодня в Орловском краеведческом музее открывается выставка, посвященная худграфу ОГУ имени И.С.Тургенева.



В экспозицию вошли более 100 экспонатов. Это курсовые и дипломные работы студентов самых разных лет. У истоков художественного образования талантливые профессионалы Андрей Курнаков, Георгий Дышленко, Ида Лучинина и многие другие. Благодаря этим людям через пять лет открылась Детскую художественную школу, где первые выпускники худграфа стали педагогами, продолжив дело своих наставников.



Открытие выставки состоится в 16 часов.





Анастасия Дорохова

11 сентября 2019 года







На главную страницу





