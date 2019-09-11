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Орловцев приглашают на «Кросс нации»

Всероссийская акция пройдет в Орле 21 сентября.

Регистрация участников начнется с 8:30.

Официальная церемония открытия состоится в 11:20.

В 12:00 стартует первый забег. Участникам будет предложено несколько дистанций от 500 метров до 4 километров в зависимости от возраста и опыта.  Для того чтобы принять участие в забегах, необходима медицинская справка.

Как сообщает сайт городской администрации, в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс Нации — 2019» 21 сентября с 11:30 до 14:00 будет запрещено движение транспортных средств по следующим улицам города

- ул. Максима Горького (от площади Ленина до ул. 60-летия Октября), площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина со стороны гостиницы «Русь» до ул. Максима Горького),

- ул. Пионерской (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),

- ул. Красноармейской (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),

- ул. Гуртьева (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),

- ул. Пролетарская гора (от ул. Максима Горького до Детского парка).

Кроме того, с 00:00 до 16:00 будет запрещена стоянка на ул. Максима Горького (от площади Ленина до ул. 60-летия Октября). При этом движение троллейбуса №5 «Железнодорожный вокзал — Технический университет» будет осуществляться по маршруту: железнодорожный вокзал - ул. Герцена - ул. 60-летия Октября - больница им. Семашко - ул. Октябрьская - ул. 1-я Посадская - железнодорожный вокзал.

Движение троллейбуса №6 «Автовокзал — ул. Максима Горького» будет осуществляться по маршруту: автовокзал - ул. 1-я Посадская - ул. Октябрьская - больница им. Семашко - ул. Октябрьская - ул. 1-я Посадская - автовокзал.


Орловское Информбюро
11 сентября 2019 года

 


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