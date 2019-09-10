Новости версия для печати Сегодня в Орловском областном избиркоме официально огласили результаты прошедших выборов Представлять наш регион в Государственной Думе будет Ольга Пилипенко.



Жители также определились с теми, кто будет отстаивать их интересы в сельсоветах. Как отметили на заседании облизберкома, в целом, «выборы прошли организовано». Хотя и не без эксцессов. Избирательная комиссия приняла решение аннулировать результаты выборов на трех участках в двух районах области, где были вбросы и вмешательство в ход голосования.



Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «302-й избирательный участок Залегощенского района, 722-й и 724-й на территории поселка Хотынец Хотынецкого района. Соответствующие территориальные избирательные комиссии приняты меры и по фактам, которые были размешены в сети интернет, и по тем сообщениям, которые поступали на горячую линию избирательной комиссии Орловской области. Территориальная комиссия оперативно отреагировала и приняла решение об отмене итогов».

После отчета были подписаны протоколы. Их скрепили печатью. Сегодня официальные результаты выборов отправят в Центральную Избирательную Комиссию Российской Федерации.





Анна Вайсергисер

10 сентября 2019 года







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