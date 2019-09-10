Новости версия для печати Граната против работодателя В Орле завершено расследование необычного уголовного дела. Оно было возбуждено около года назад против орловца, использовавшего оружие в трудовом споре.



В тот сентябрьский вечер к одной из автозаправочных станций Советского района вызвали полицейских, следователей и саперов - там прогремел взрыв. Как аргумент в трудовом конфликте орловец использовал наступательную гранату РГД-5. В основу обвинения легли 3 уголовных статьи: угроза убийством, незаконный оборот оружия, умышленное повреждение имущества.





Иван Суверин

10 сентября 2019 года







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