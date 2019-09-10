Новости версия для печати В этом году в Орловской области по вине пьяных водителей произошло 72 ДТП Погибли 13 человек, 88 - травмированы.



Сотрудники орловского ГИБДД проводят тотальные рейды, выявляя нетрезвых за рулем. С начала года в списке уже более полутора тысяч фамилий, причем 203 человека были задержаны повторно. А 442 водителя отказались проходить освидетельствование, что, впрочем, автоматически приравнивает их к нарушителям.





Иван Суверин

10 сентября 2019 года







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