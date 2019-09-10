Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Итоги единого дня голосования - официально подведены. Сегодня подписанные протоколы отправили в ЦИК.



- Заседание продолжается. Сегодня начали рассматривать апелляции по делу бывшей «лучшей участковой области». Мы были на заседании.



- Опасная дорога домой. Жители Соляного переулка просят водителей сбросить скорость.



- Уколы здоровья. Каждый второй жители области будет привит от гриппа.



- Напевы старины. Сотрудники этнографического музея показали орловцам, как готовили к свадьбе рязанских девушек 200 лет назад.



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Вести-Орёл

10 сентября 2019 года







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