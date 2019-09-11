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среда
11.09.2019
16:52:01
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Тест на выносливость и силу. Сегодня на центральной площади Орла сдают нормы ГТО.
- В Орле сыграли - Константиновскую свадьбу. Старинные свадебные обряды Рязанской области представили зрителям сотрудники музея Есенина. Посмотрела спектакль и наша съемочная группа.
- Орловец использовал гранату как аргумент в конфликте с работодателем и попал под уголовное дело. Следствие завершено, материалы - в суде.
- В регионе оценят уровень подготовки первоклашек к учебе в школе. Тестирование начинается сегодня.
- Сегодня в России день трезвости. Расскажем, как в Орле отмечают этот день.
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