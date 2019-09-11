В Орле сыграли Константиновскую свадьбу

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В Орле сыграли Константиновскую свадьбуАктеры этнографического театра Константиновского музея показали уличный спектакль, посвященный свадебным обрядам Рязанщины. Вопреки отмиранию традиций русской деревни, отдельные крупицы обряда бережно хранят прямые потомки константиновских крестьян.
Еще в детские годы Есенин был не просто знаком с обычаями свадебного ряжения, но и сам, вместе с другими крестьянскими ребятами с удовольствием принимал в них участие и знал наизусть обряды, от которых сегодня остались только названия, - рукобитие, пропой, барыня в луже и многие другие.
Театр «Звонница» родился совсем недавно, и актерами и музыкантами стали сотрудники есенинского музея.
Альвина Молозева, старший научный сотрудник музея И.С.Тургенева: «В спектакле приняли участи самодеятельные актеры - сотрудники музея, но они просто настоящие мастера своего дела».
Орловцы увидели, как и сто, а то и двести лет назад собирали и провожали невесту к венцу - длился этот обряд несколько дней подряд. Танцы, песни, частушки, наигрыши - каждое слово имело когда-то глубокий смысл, который одно поколение передавало другому. Все это богатство сотрудники музея много лет подряд собирали в окрестных селах.
Кстати, исполнительница роли невесты, сотрудница музея Анастасия Архипова - прямой носитель традиций, её бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки - жители села Константиново. Костюм главной героини спектакля - от лапоточков до платка - точная копия женского свадебного наряда, многие детали которого взяты из фондов музея. Это настоящие экспонаты.
Зрители, особенно молодежь, смогли узнать, зачем свекрови дарили завернутую в ткань елку, а невесту, как рыбку, ловили сетью, и для чего на второй день свадьбы взрослые женщины в буквальном смысле слова садились в лужу.
Наталья Ровнёнок, заведующая отделом научно-методической деятельности государственного музея-заповедника С.А.Есенина: «Женщины бьют ладонями о воду, вода и грязь поднимается вверх, все это говорит о том, что молодая - уже не девушка, она - женщина, что будут рождаться детки, что мы в эту землю сеем зерно - получаем рожь, пшеницу, и, конечно, рожаем детей - жизнь продолжается».
Для тех, кому сегодня 20 лет, показанное актерами действо - совсем уж глубокая старина, но, тем не менее, интерес к спектаклю оказался очень большой.
Анастасия Лукьянчикова, зритель: «Мне кажется, для невесты это немного жутковато».
Иван Малявкин, зритель: «За сто с лишним лето все очень изменилось, но при этом оно не теряет своей актуальности, популярности».
Многие музыкальные номера - голоса тех, кого уже нет в живых, это аутентичные напевы крестьянок Спасского и Клепиковского районов Рязанской области. Сегодня к записанным много лет назад на пленку прабабушкиным песням присоединяется вокал их прямых потомков.