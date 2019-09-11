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В Орле сыграли Константиновскую свадьбу

Актеры этнографического театра Константиновского музея показали уличный спектакль, посвященный свадебным обрядам Рязанщины. Вопреки отмиранию традиций русской деревни, отдельные крупицы обряда бережно хранят прямые потомки константиновских крестьян.

Еще в детские годы Есенин был не просто знаком с обычаями свадебного ряжения, но и сам, вместе с другими крестьянскими ребятами с удовольствием принимал в них участие и знал наизусть обряды, от которых сегодня остались только названия, - рукобитие, пропой, барыня в луже и многие другие.

Театр «Звонница» родился совсем недавно, и актерами и музыкантами стали сотрудники есенинского музея.
Альвина Молозева, старший научный сотрудник музея И.С.Тургенева: «В спектакле приняли участи самодеятельные актеры - сотрудники музея, но они просто настоящие мастера своего дела».

Орловцы увидели, как и сто, а то и двести лет назад собирали и провожали невесту к венцу - длился этот обряд несколько дней подряд. Танцы, песни, частушки, наигрыши - каждое слово имело когда-то глубокий смысл, который одно поколение передавало другому. Все это богатство сотрудники музея много лет подряд собирали в окрестных селах.

Кстати, исполнительница роли невесты, сотрудница музея Анастасия Архипова - прямой носитель традиций, её бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки - жители села Константиново. Костюм главной героини спектакля - от лапоточков до платка - точная копия женского свадебного наряда, многие детали которого взяты из фондов музея. Это настоящие экспонаты.

Зрители, особенно молодежь, смогли узнать, зачем свекрови дарили завернутую в ткань елку, а невесту, как рыбку, ловили сетью, и для чего на второй день свадьбы взрослые женщины в буквальном смысле слова садились в лужу.
Наталья Ровнёнок, заведующая отделом научно-методической деятельности государственного музея-заповедника С.А.Есенина: «Женщины бьют ладонями о воду, вода и грязь поднимается вверх, все это говорит о том, что молодая - уже не девушка, она - женщина, что будут рождаться детки, что мы в эту землю сеем зерно - получаем рожь, пшеницу, и, конечно, рожаем детей - жизнь продолжается».

Для тех, кому сегодня 20 лет, показанное актерами действо - совсем уж глубокая старина, но, тем не менее, интерес к спектаклю оказался очень большой.
Анастасия Лукьянчикова, зритель: «Мне кажется, для невесты это немного жутковато».
Иван Малявкин, зритель: «За сто с лишним лето все очень изменилось, но при этом оно не теряет своей актуальности, популярности».

Многие музыкальные номера - голоса тех, кого уже нет в живых, это аутентичные напевы крестьянок Спасского и Клепиковского районов Рязанской области. Сегодня к записанным много лет назад на пленку прабабушкиным песням присоединяется вокал их прямых потомков.




Эва Стасюлевич
11 сентября 2019 года

 


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