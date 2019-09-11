Новости версия для печати В Орле говорили о Гражданской войне Сто лет назад в Орловской губернии шли кровопролитные сражения. Друг с другом воевали и отстаивали каждый свои интересы «белые» и «красные». Орловско-Кромская операция в ходе Гражданской войны считается ключевым эпизодом противостояния.



Что стало причиной войны? За что сражались? Кто в итоге победил? Какую роль сыграли в этом обстоятельства времени? Эти вопросы разбирали в научной библиотеке имени Бунина. Там прошла лекция доктора исторических наук. Желающих послушать профессора было много, а явку школьников можно назвать рекордной. Зал был полон. Лекцию проводят в рамках проекта «1919 год - два цвета Российской империи». Это лишь первое мероприятие из чреды запланированных. В скором времени в Новосиле пройдет военно-исторический фестиваль, выступления историков пройдут и в учебных заведениях региона, подготовят тематические экспозиции в музеях.

Владимир Лавров доктор исторических наук, академик РАЕН: «Сегодня в обществе тоже есть самые разные точки зрения, в каком-то смысле даже идет холодная гражданская война. Надо извлечь уроки из той войны, понять, что это за беда, чтобы не допустить ни в коем случае горячей войны сегодня».





Анна Вайсергисер

11 сентября 2019 года







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