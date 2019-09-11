Новости версия для печати На «Радио России-Орел» разыграют билеты на выставку Анри де Тулуз-Лотрека Включайте сегодня 102,3 FM в 18:20.



В пятницу в орловском музее изобразительных искусств открывается выставка работ Анри де Тулуз-Лотрека «Paris, Paris…».



На выставке представлено свыше 50 литографий знаменитого художника, все они из частных европейских коллекций. Это афиши легендарных парижских заведений, портреты танцовщиц и артисток кабаре, зарисовки из повседневной жизни куртизанок, а также эпизоды из «цирковой» серии, позволяющие прикоснуться к атмосфере легендарной поры, именуемой «La Belle Epoque».



Выставка открывается 13 сентября, а уже сегодня в эфире «Радио России-Орел» сотрудники музея не только расскажут о жизни и творчестве художника, но и разыграют билеты на выставку.



Телефон прямого эфира - 43-51-87, сообщения можно прислать на Viber и WhatsApp на номер 8 920 808 40 00.



«Радио России-Орел» 102,3 FM в 18:20.





Мария Семак

11 сентября 2019 года







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