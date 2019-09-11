Сегодня Россия отмечает день трезвости

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среда
11.09.2019
16:51:43
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Сегодня Россия отмечает день трезвостиВ Орле этому посвящена молодежная профилактическая акция «Я выбираю здоровье». Говорят о трезвом образе жизни и в орловских храмах.
Ежедневно в вузах и сузах областного центра проходят беседы на тему здорового образа жизни. Сегодня лекции пройдут сразу в двух учебных учреждениях - для студентов университета им. Тургенева и для учащихся орловского техникума путей сообщения.
Профилактическая работа в регионе проводится регулярно, особенно с несовершеннолетними. Отмечается положительный эффект. По данным нарокдиспансера, на учете состоит 124 подростка - за эпизодическое употребление алкоголя. С диагнозом «зависимость» несовершеннолетних пациентов нет.
О трезвом образе жизни сегодня будут говорить в орловских храмах. Таким образом духовенство помогает прихожанам, страдающим от пьянства, избавиться от зависимости. Человек получает моральную и духовную поддержку и дает зарок воздержаться от употребления алкоголя на период, который сам для себя определяет.
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