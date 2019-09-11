Новости версия для печати В Орловской области пострадал еще один велосипедист За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 19 ДТП. Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате которого один человек получил телесные повреждения.



10 сентября в 09:15 водитель, управлял автомобилем «ГАЗ 3110», следовал по ул. Блынского и в районе д.113, при выезде с второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил наезд на велосипедиста, который следовал по главной дороге. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



Похожие аварии произошли накануне в селе Знаменском и Болхове.





Орловское Информбюро

11 сентября 2019 года







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