Новости версия для печати 655 млн. рублей планируют потратить в Орле в будущем году на безопасные и качественные автодороги Именно такие средства в рамках нацпроекта должен получить областной центр, чтобы привести в порядок 16 магистралей и тротуары вдоль них.



Список дорог, которые будут приводить в порядок, размещен на сайте администрации Орла. В зависимости от выделенных средств, он может измениться. Сейчас начали разрабатывать необходимые документы. «Бумажный этап» должны завершить к ноябрю.



А пока готовые дороги областного центра проверяют на прочность. До 18 сентября пройдет ревизия тех автомагистралей, которые находятся на гарантии. «Дефектную ведомость» передадут подрядчикам, чтобы они залатали ямы.





Татьяна Напольских

11 сентября 2019 года







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