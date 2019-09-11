Новости версия для печати В Орле проходит фестиваль ГТО Поклонники спортивного образа жизни сегодня собрались на центральной площади, чтобы начать день с масштабного праздника. Фестиваль ГТО собрал сотни участников, желающих проверить себя на силу, ловкость и выносливость.



В программе - семь привычных спортивных испытаний: это бег на разные дистанции и прыжки, упражнения на пресс и наклоны. В этот раз есть дисциплины на выбор - рывок 16-килограммовой гири или отжимание. Есть и нововведение. Добавили восьмой норматив - прыжки через скакалку. Для каждого возраста - свой список спортивных испытаний и свои показатели, которых надо достичь.



Праздник спорта продлится до пяти часов вечера.





Татьяна Напольских

11 сентября 2019 года







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