Новости версия для печати Орловцы стали меньше жаловаться на укусы клещей Погода продолжает радовать теплом. Но, похоже, она нравится не только людям, но и клещам. Число жалоб на укусы этих паукообразных в регионе снизилось, но пока не исчезло.



В этом году к медикам обратилось более 2-х тысяч жителей области. Среди них 754 ребенка. По данным лабораторных исследований, инфицированность боррелиями снятых с людей клещей составила 19,5%. Зафиксировано 8 случаев заболевания людей клещевым боррелиозом. В связи с тем, что нет мер профилактики, защитой может стать только правильная одежда и специальные акарицидные средства.





Татьяна Напольских

11 сентября 2019 года







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