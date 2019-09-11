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В Орле компьютерные курсы для учеников «золотого» возраста становятся все более популярными

Пожилые люди хотят быть в курсе событий, уметь оплачивать коммуналку по интернету и общаться по скайпу.

За шестилетнюю историю компьютерные курсы окончили около 9 тысяч людей «золотого» возраста, которые уже сейчас с уверенностью говорят, что с компьютером они на «ты».

Причем, как отмечает председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Иван Мосякин, за время обучения двоечников и второгодников не было.
Иван Мосякин, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России: «Люди прошли хорошую жизненную школу, создали семьи, воспитали детей, занимаются внуками, а самое главное это люди активной жизненной позиции, и получение компьютерных знаний даст им новые возможности, второе дыхание откроется».

В этом году уже традиционно за парты сели 12 студентов. Курсы продлятся две недели. Базовая работа с компьютером, текстовый редактор, интернет - главные темы занятий.
 
Вадим Волков, заместитель директора центра интернет-образования:  «Они получают мощный рывок, начинают работать с компьютером, начинают не бояться его, помогают своим внукам, и основной запрос - купите мне компьютер».

Сами же ученики делятся: волнение присутствует, но желание идти в ногу со временем, общаться с детьми и внуками на равных - их главный мотиватор.
 
Владимир Иванович Калинкин с коллегами по парте уже познакомился, уверен: общение продолжат и за стенами образовательного учреждения.
 
Владимир Калинкин, студент компьютерных курсов: «Возможности компьютеризации распространяются по всей стране, в том числе и пенсионеров захватывает».
Роза Лазарева, студентка компьютерных курсов: «Я ставлю задачу пользоваться сайтами - оплачивать квитанции, он-лайн банк у меня есть в телефоне».

В этом году занятия будут проходить на 42-х учебных площадках, а тем, кто тоже хочет сесть за парту с компьютером, надо обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации.




Юлия Опанасюк
11 сентября 2019 года

 


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