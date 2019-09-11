Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Там, где не бывает двоечников и второгодников. Ученики «золотого» возраста садятся за парты не ради оценок, а ради знаний. Мы пообщались с такими студентами.



- По дороге - с комиссией. В мэрии Орла в течение недели обследуют улично-дорожную сеть и составят «дефектную ведомость». С ней - будут разговаривать с подрядчиками, чьи дороги еще на гарантии.



- Активность снизилась, но не угасла. К врачам с укусами клещей в этом году обратилось уже более 2-х тысяч орловцев



- К труду и обороне - готовы? Сегодня юные воспитанники орловских школ сдают нормы. Какую планку установили организаторы?



- Дать клятву трезвости перед Богом. Сегодня - особый день.



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Вести-Орёл

11 сентября 2019 года







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