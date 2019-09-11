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среда
11.09.2019
16:52:13
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Там, где не бывает двоечников и второгодников. Ученики «золотого» возраста садятся за парты не ради оценок, а ради знаний. Мы пообщались с такими студентами.
- По дороге - с комиссией. В мэрии Орла в течение недели обследуют улично-дорожную сеть и составят «дефектную ведомость». С ней - будут разговаривать с подрядчиками, чьи дороги еще на гарантии.
- Активность снизилась, но не угасла. К врачам с укусами клещей в этом году обратилось уже более 2-х тысяч орловцев
- К труду и обороне - готовы? Сегодня юные воспитанники орловских школ сдают нормы. Какую планку установили организаторы?
- Дать клятву трезвости перед Богом. Сегодня - особый день.
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