Новости версия для печати Андрей Клычков: «Проект бюджета на плановый 2020-2021 год - не оптимистичный, а реалистичный» Сегодня губернатор Орловской области встретился с представителями парламентских партий. На встрече с депутатами от «Единой России» и КПРФ обсуждались первоочередные расходы региона.



Несмотря на все сложности, бюджет по-прежнему остается социально направленным. Запланированы средства на зарплату бюджетникам, летнюю оздоровительную кампанию следующего года, на питание школьников. Будет немного увеличена строка расходов на приобретение жилья детям сиротам и на расходы ветслужбы. Предусмотрено финансирование работы фонда обманутых дольщиков. По линии спорта 250 миллионов выделено на реконструкцию долгостроя на стадионе Ленина.



Если говорить о цифрах, то пока они не точные, их еще будут корректировать. Связано это с тем, что федеральный бюджет не принят окончательно, а треть денежных средств в регион поступает именно из федерального центра. Говорили и о государственном долге.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На следующий год мы запланировали денежные средства для снижения долговой нагрузки и для выполнения соглашения и доведения государственного долга Орловской области до 81,7%. Работа не простая, планомерная. Но она требует постоянной и кропотливой работы. Я повторюсь, что ни в 2018, ни в 2019 году Орловская область не увеличила свой государственный долг. Мы не взяли ни одной копейки дополнительных кредитов».





Анна Вайсергисер

11 сентября 2019 года







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