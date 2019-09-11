Новости версия для печати В Орле проходит Единый день чтения Несмотря на большое количество современных технологий, современные дети всё равно читают книги. Причем, «на бумажном носителе». И с удовольствием цитируют любимые стихи. Сегодня орловские подростки устроили в центре города баттл, соответствующий статусу жителей литературной столицы. Участники говорили о любви к родному городу, цитируя орловских поэтов.



Это стало одной из самых ярких частей программы Единого дня чтения, который сегодня отмечает областной центр. В 10:30 утра в библиотеке имени Максима Горького громко читали театрализованные стихи поэтов-земляков. Там же подготовили выставку тематических детских рисунков.



В 17 часов на площади Ермолова начинается квест «В истории их имена».

Татьяна Воробьёва, заведующая отделом обслуживания центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина: «Будет мастер-класс. У храма Михаила Архангела мы расскажем о Леониде Андрееве, о писателях, с именами которых этот храм связан, и будет задание сделать маленького бумажного ангелочка. Это всё связано с произведением Леонида Андреева «Ангелочек».

В час дня на улице Ленина стартовала литературная прогулка «Стихия Бунина». А на фоне книжной выставки «Чудеса родного края» состоялся сам баттл. Ученики ряда городских школ читали стихи современников. Последнее мероприятие Дня чтения орловских писателей начнется в 18 часов - это будет флэшмоб «Читай, Орёл!».





Антон Киселёв

11 сентября 2019 года







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