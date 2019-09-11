Новости версия для печати «Знак ГТО на груди у него...» Сегодня на центральной площади Орла сотни юных воспитанников городских спортивных школ собрались, чтобы познакомиться с комплексом ГТО. И попробовать сдать его.



В СССР комплекс ГТО был важной частью пропаганды здорового образа жизни. Сейчас сдача норм – личное дело каждого человека. И возраст здесь совсем не важен. К примеру, орловец Абрам Миркин получил свой знак в 97 лет. Диме Хмелеву только восемь, но всю важность спортивной жизни он уже понимает.



Дмитрий Хмелев, житель г. Орла: «Пришли сюда, чтобы сдать ГТО. В прошлом году нам было рано еще. Мы сдаем то, чему нас научил тренер».

Гимнастика, баскетбол, бокс – у каждого спортсмена свой любимый вид спорта. Сдача норм ГТО для них – это как экзамен. Сдал – и готов к покорению новых спортивных вершин.



За активностью детей наблюдали взрослые, многие из которых вспоминали и свое детство.



Ирина Мишина, жительница г. Орла: «Это нормативы, которые мы в свое время сдавали с детства, еще, наверное, в детском садике у нас все это начиналось. Это подготовка к будущей активной жизни - физическая подготовка детей и взрослых также».

Бег, наклоны, прыжки и отжимания – организаторы подготовили для участников фестиваля семь станций. Судьи фиксировали результаты, чтобы в дальнейшем внести их в общую базу данных.



Алексей Колганов, директор Центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне»: «Есть планы, чтобы все обучающиеся спортшкол, помимо того, что они занимаются своими видами спорта, еще и поучаствовали в комплексе ГТО и получили знаки. В дальнейшем, при поступлении будет учитываться любая физическая активность и знак ГТО будет таким весомым дополнением».

Далеко не все из тех, кто сегодня активно занимается спортом, добьются больших успехов. Но, безусловно, с каждым из этих ребят останется позитив и минуты счастья – то, чего иногда не хватает в обычной жизни.









Анастасия Дорохова

11 сентября 2019 года







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