Новости версия для печати На перекрестке улицы Васильевской и Карачевского шоссе столкнулись «Пежо» и «Ока» Последствия ДТП для участников аварии распределились согласно классу их машин. С пострадавшими и уцелевшими автомобилистами пообщался Иван Суверин.



Извлечь из покореженной малолитражки пассажира, который получил наиболее серьезные травмы, попытались прибывшие на место первыми сотрудники ДПС. Но высвободить зажатого пассажира, да еще и так, чтобы не усугубить его бедственного положения, даже для спасателей оказалось непросто. Тяжелораненого пассажира «Оки», предположительно с переломом бедра, техногенная группа вытащила из автомобиля и передала бригаде скорой помощи. Водителю «Оки» помощь оказывала другая бригада медиков.



В ГИБДД говорят: из отечественных легковушек «Ока» держит удар хуже всех. Машина практически лишена конструкций жесткости. То, что пассажир малолитражки выжил при таком ударе, инспекторы считают большой удачей. В итоге из всех участников ДТП на ногах осталась лишь автомобилистка, управлявшая «Пежо».



Инна Можарова, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Предварительно было установлено, что водитель автомобиля «Пежо» двигался со стороны автовокзала в направлении микрорайона Зареченского. Во встречном направлении с левым поворотом двигался автомобиль марки «Ока». По неустановленным пока причинам на пересечении проезжих частей произошло столкновение двух данных транспортных средств. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир автомобиля «Ока».

Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП с подобными последствиями на этом перекрестке в последние недели существенно участились. Причиной их чаще всего служат выезд на красный свет и нарушение очередности проезда. Инспекторы всерьез готовятся подтянуть водительскую дисциплину.



Инна Можарова, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В целях предотвращения ДТП данного вида ближайшее время сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться целенаправленное профилактическое мероприятие «Светофор», в ходе которого инспекторы будут нести службу вблизи регулируемых перекрестков и обращать особое внимание на соблюдение участниками дорожного движения сигналов светофора и правил проезда перекрестков».









Иван Суверин

11 сентября 2019 года







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