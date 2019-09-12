Новости версия для печати Орловский областной центр занятости предлагает соискателям более пяти тысяч вакансий На сайте можно посмотреть не только, какие специалисты требуются, но и какую зарплату готовы предоставить работодатели.



В рейтинг наиболее привлекательных предложений по уровню оплаты вошли семь вакансий региона с зарплатой до 100 тысяч рублей. Такую сумму готовы платить инженеру по автоматизированным системам управления производством, заведующему отделением в прочих отраслях, механизатору (причем таких специалистов требуется четверо), врачу-гинекологу. Чуть меньше предлагают водителям – до 75 тысяч рублей. Таких вакансий две. Посмотреть все предложения и подобрать подходящее можно в базе данных областного центра занятости.





Мария Семак

12 сентября 2019 года







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