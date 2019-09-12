Новости версия для печати В Орле состоится фестиваль культур В программе праздника блюда разных народов, национальные песни и танцы.



Как сообщает пресс-служба администрации г. Орла, фестиваль «Орел многонациональный» пройдет 14 сентября с 10:00 до 20:00 на площади Ленина . Отмечается, что праздник состоится только при благоприятной погоде.



Жителей и гостей города поприветствуют на русском и родном языках представители различных этнических групп: азербайджанцы, армяне, афганцы, африканцы, грузины, дагестанцы, киргизы, украинцы, египтяне, йеменцы и другие.



С 11:00 начнут свою работу 12 национальных подворий. Так, дагестанцы, киргизы, грузины, таджики и туркмены будут потчевать гостей фестиваля блюдами национальной кухни. Кстати, на армянском подворье пообедать можно под звуки барабана и мелодичное пение на красивейшем языке.



Мелодичностью отличатся также азербайджанское и цыганское подворья. На последнем особо любопытные орловцы смогут узнать свое будущее — на площадке будет работать гадалка.



На русском подворье гостей ожидает травяной чай и выпечка, на афганском — выставка и продажа аксессуаров. О шаббате, значимости субботы в иудаизме расскажут представители еврейского подворья. Те, кто тяготеют к нательным рисункам, смогут получить мехенди от уроженца Индии.



С 12:30 до 14:00 на площади Ленина закружится «хоровод мира». В единый круг бок о бок встанут представители десятков национальностей.



С 17:00 и до конца фестиваля на сцене выступят представители различных народностей. Они расскажут о своих мечтах в песнях, передадут яркие эмоции в танцах. Зрители увидят родные «Калинку» и «Барыню», армянский женский танец, услышат перуанские, цыганские напевы и даже родной русский язык в исполнении уроженца Конго.





Орловское Информбюро

12 сентября 2019 года







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