Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует проект «Без срока давности» Он посвящен Великой Отечественной войне.



Сегодня все участники соберутся за круглым столом в военно-историческом музее. Речь пойдет о страницах военной летописи региона, а именно – о фактах уничтожения мирных жителей Орловщины фашистскими захватчиками в годы оккупации. Участники встречи обсудят вопрос о том, как и когда, рассказывать об этих событиях молодежи, наметят план мероприятий. Помимо этого сформируют список районов, где находятся захоронения погибших мирных жителей – чтобы поисковые отряды смогли начать там работу.





Мария Семак

12 сентября 2019 года







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