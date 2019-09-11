Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Не поделили дорогу. В Орле в ДТП травмированы два человека. Эксклюзивный репортаж в нашем выпуске.



- С внуками - на одном языке. Мы пообщались с теми, кто сегодня без страха положил руку на «мышку».



- «Дружба» - на всех языках звучит одинаково. В Урицком районе стартовал «Слёт национальностей».



- Время дать обет трезвости. Сегодня - молились за тех, кто готов побороть пагубные привычки.



- «Нормативы жизни». Сегодня юные орловцы сдавали нормы ГТО.



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Вести-Орёл

11 сентября 2019 года







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