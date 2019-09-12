Новости версия для печати Ушел из жизни орловский фотограф Вячеслав Митрохин Он работал в «Орловской правде», в «Орловском комсомольце», не раз получал награды за свои снимки на всероссийских и международных выставках.



Вячеславу Митрохину было 72 года и до последних дней он занимался любимым делом. Совсем недавно принял активное участие в организации выставки в память о своем друге и коллеге, фотографе Геннадии Богатове. Вячеслав Митрохин ушел из жизни внезапно. Наша редакция выражает соболезнование его родным и близким.





Вести-Орёл

12 сентября 2019 года







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