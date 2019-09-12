Новости версия для печати В Урицком районе прошел «День национальностей» Мероприятие первое, но участники и организаторы надеются, что такие встречи станут традицией.



В Урицком районе разбили настоящий палаточный городок - около трехсот человек принимают участие в слете. Это студенты и аспиранты высших и средних учебных заведений области, в том числе русскоговорящие иностранные граждане. Старт встрече дал глава региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На территории Орловской области проживает более 120 народов и народностей. Каждый из живущих вносит свой вклад. Культура, жизнь, традиции. И как говорил Иван Сергеевич Тургенев «Куда ни глянь, кругом Россия». Я думаю, что для нас самое главное - создать условия для комфортного, мирного, дружественного проживания всех народов и народностей на территории области».





Всеволод Трифонов

12 сентября 2019 года







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