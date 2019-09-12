Новости версия для печати Федерация бадминтона начала новый проект - открытые уроки в образовательных учреждениях Первое занятие состоялось в Орловском реставрационно-строительном техникуме.



Началось занятие с эстафет. У студентов техникума проверили то, как они владеют ракеткой и держат волан. Вторым этапом открытого урока стал мастер-класс от опытных спортсменов. Затем каждый желающий смог попробовать себя в бадминтоне под руководством квалифицированного тренера. Завершился открытый урок товарищеским турниром.

Екатерина Блынская, вице-президент федерации бадминтона Орловской области: «Впервые в 2019 году была проведена Спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования по бадминтону. Было много участников, были представители практически всех учебных заведений. Активно поиграли, зарядились этим видом спорта. И теперь появились активные участники, которые и предложили провести совместно с федерацией бадминтона такое спортивно-массовое мероприятие. Турнир - это инициатива реставрационно-строительного техникума. Мы такие инициативы поощряем, помогаем инвентарем: сетки, стойки, ракетки, воланы. А так же наши силы - это судьи и дети, которые будут показывать игру профессионалов»





Анастасия Дорохова

12 сентября 2019 года







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