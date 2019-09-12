В Орле пешеход попал под колеса

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четверг
12.09.2019
15:20:14
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В Орле пешеход попал под колесаПострадавший отделался легкими повреждениями.
Водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло" наехал на пожилого пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу по Комсомольской улице. При ДТП пешеход получил телесные повреждения.
Всего за прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, из них две аварии с пострадавшими, в результате которых три человека получили телесные повреждения, погибших нет.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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