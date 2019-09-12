Новости версия для печати В Орле пешеход попал под колеса Пострадавший отделался легкими повреждениями.



Водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло" наехал на пожилого пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу по Комсомольской улице. При ДТП пешеход получил телесные повреждения.



Всего за прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП, из них две аварии с пострадавшими, в результате которых три человека получили телесные повреждения, погибших нет.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

12 сентября 2019 года







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