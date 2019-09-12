|
четверг
12.09.2019
15:20:08
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Финансовые планы на будущий год. В региональном правительстве подсчитали предстоящие расходы и доходы. Расскажем, на что планируют тратить, а на чем - экономить.
- Виват, худграф! Факультет отмечает 60 лет со дня основания. Этой дате посвятили - выставку.
- День национальностей в Урицком районе: наша съемочная группа побывала на открытии слета.
- Готовы ли к зиме? Сегодня отчет городским властям предоставит «Спецавтобаза».
- История храма онлайн: в Успенском соборе открыли свой сайт.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта