Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Финансовые планы на будущий год. В региональном правительстве подсчитали предстоящие расходы и доходы. Расскажем, на что планируют тратить, а на чем - экономить.



- Виват, худграф! Факультет отмечает 60 лет со дня основания. Этой дате посвятили - выставку.



- День национальностей в Урицком районе: наша съемочная группа побывала на открытии слета.



- Готовы ли к зиме? Сегодня отчет городским властям предоставит «Спецавтобаза».



- История храма онлайн: в Успенском соборе открыли свой сайт.

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Вести-Орёл

12 сентября 2019 года







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