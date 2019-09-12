Новости версия для печати В правительстве Орловской области представили первый вариант главного финансового документа на следующий год Проект бюджета региона губернатор обсудил с членами парламентских партий, депутатами от «Единой России» и КПРФ. Первоочередные расходы - социальной направленности. Говорили о сокращение государственного долга.



Прогноз бюджета на плановый 2020-21 год - не оптимистичный, а достаточно реалистичный, - отметил Андрей Клычков. Акцент по-прежнему сделан на социальное направление. Первоочередные расходы: зарплата бюджетников, летний отдых школьников и их питание в течение учебного года. По каждому из направлений, как было отмечено, есть увеличение финансирования, правда, не значительное. Новая строчка расходов - обманутые дольщики. На достройку объектов в федеральном центре запросили больше миллиарда рублей. Вот только для получения этих денег необходимо софинансирование, в размере 5%.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы понимаем наши возможности, наши резервы и сейчас планируем, за счет каких источников нам заложить 70 миллионов для обеспечения софинансирования и выполнения, соответственно, всех обязательств. Я надеюсь на поддержку депутатов в этом вопросе, чтобы почти 1000 семей могли получить квартиры уже при наличии мер федеральной поддержки».

На один миллион больше выделят на покупку жилья для детей сирот, улучшится материальное положение ветслужбы. Депутаты не только слушали, но и высказали свои предложения и опасения. Так, единороссы просят заняться ветсанутиль заводом.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Необходимо провести техническую модернизацию нашего областного предприятия. На мой взгляд, в бюджетах 2020-21-22 годов необходимо предусмотреть денежные средства».

Реконструкция - будет, только сумма на нее значительно меньше необходимой. Коммунистов же интересовал опыт с реорганизацией муниципальных образований.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Идеи других районов включиться в эту работу, пойти по этому пути мы не поддерживаем, в силу того что нам необходимо четко проанализировать результаты».

В области реализуются все национальные проекты, а это дополнительные вливания - и в сельское хозяйство, и в здравоохранение, и в образование.

Вадим Тарасов, замгубернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Основополагающим является национальный проект «Демография», и там будет значительное увеличение средств по выплате на третьего ребенка и значительное увеличение средств по выплате при рождении первого».

На девять нацпроектов предусмотрено практически 4 миллиарда рублей. С депутатами обсудили контроль и реализацию механизмов их исполнения. Поскольку треть денежных средств поступают в регион из федерального центра, то озвученные цифры еще будут скорректированы. Размер региональных дотаций станет известен в середине октября. Тогда и появятся окончательные параметры бюджета Орловщины на следующий год.





Анна Вайсергисер

12 сентября 2019 года







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