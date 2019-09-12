Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Сегодня глава администрации Орла зашел в несколько торговых точек. Но - не за покупками.



- Цвет многонациональной дружбы. В Урицком районе в эти минуты проходит «Слет национальностей». Мы были на открытии.



- «Пешком - в историю». Орловские прогульщики завершили летний сезон. Вместе с теми, кому дороги улочки и переулки, мы прошли по центру Орла.



- Школа мастеров. Орловский худграф отметил 60-летие большой выставкой



- Открытый урок «космического вида спорта». Федерация бадминтона «вложила» в руки орловских студентов ракетки.



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Вести-Орёл

12 сентября 2019 года







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