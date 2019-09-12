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Орловские экскурсоводы завершили сезон прогулок по городу

Напоследок краеведы рассказали историю двух самых старых улиц - Черкасской и 1-й Посадской, поведали о зданиях, сохранившихся и канувших в лету, о людях, которые в них жили и работали, о событиях, которые, несмотря ни на что, являются неотъемлемой частью истории областного центра.

Последняя в этом сезоне пешая экскурсия по Орлу собрала больше полусотни жителей и гостей города. Заключительную экскурсию краеведы решили посвятить старинным улицам областного центра. Стартовали на Черкасской: в 17 веке она была слободой, а вначале 19 века - центром орловского единоверия. Здесь же, на территории бывшего завода «Легмаш», до разрушения в 30-х годах прошлого столетия, стояла старообрядческая церковь Успения Пресвятой Богородицы. До наших дней на Черкасской сохранились лишь несколько домов - памятников деревянного зодчества.

Дан Зенин, житель г.Орла: «С Черкасской связана история нашей семьи. Моя бабушка жила возле рынка - мы туда сегодня не дошли, но экскурсовод много рассказывала про те дома».

Но есть в истории этой улицы несколько объектов, которые орловцы хотели бы вычеркнуть из прошлого родного города. Черкасская, 41. В оккупацию в этом неприметном двухэтажном здании располагалось «Русское гестапо». Под руководством Михаила Букина, которого позже осудят и расстреляют как государственного преступника, в 1942 и 1943 годах полицаи разоблачали и устраняли орловских подпольщиков.
Дарья Фурманская, краевед, экскурсовод проекта «Прогулки по Орлу»: «Именно Букин решил окончательно решить еврейский вопрос в Орле, поэтому заново составил списки, и с чувством, с толком, с расстановкой начал семью за семьёй уничтожать. Вот здесь как раз открылись и хорошие, и плохие черты людей, которые жили в Орле во времена оккупации».

Вторая старинная улица, на которую экскурсоводы привели «прогульщиков», - 1-я Посадская. Рассказать обо всех её домах за раз невозможно, к тому же на улице начало темнеть. Кстати, в этот момент к группе присоединились несколько стражей порядка, правда, ненадолго. Узнав, что именно на месте, где они остановились, прежняя 1-я Посадская заканчивалась и начинался Чернышевский переулок, стражи порядка вернулись к должностным обязанностям. А экскурсия направилась к последнему объекту, где краеведы рассказали историю создания детской музыкальной школы имени Калинникова. Возобновятся прогулки по Орлу в мае следующего года.




Антон Киселёв
12 сентября 2019 года

 


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