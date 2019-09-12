Новости версия для печати Глава администрации Орла прошелся по магазинам Но его интересовал не товар, а выполнение обязательств собственников перед городом.



В Орле во многих многоквартирных домах на первом этаже есть торговые точки. Согласно закону, принятому в прошлом году, собственники или арендаторы обязаны следить не только за внешним видом входных групп, но и вовремя оформлять земельно-правовые отношения с городом. Эти пункты и стали сегодня «отправными» для рейда, в который отправился глава администрации Орла Александр Муромский.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Порожки, в основном, это небольшие площади и они во многих случаях располагаются на муниципальной земле, на землях общего пользования. И здесь необходимо еще раз напомнить, что собственники таких объектов обязаны позаботиться об оформление земельно-правовых отношений».

Как правило, заключается договор сервитута. Поскольку входные группы располагаются на муниципальной земле, город предоставляет предпринимателю право пользования. Также за предпринимателем остается ответственность за нормативное содержание, не должно быть поломок или ржавчины на ступеньках.



За этот год комиссией АТК были проведены проверки на 17-ти центральных улицах города Орла. Обследовали почти 500 субъектов предпринимательства. В основной массе пришлось выписывать предписания и искать собственников. На это обычно уходит в среднем от 2 до 3 месяцев. Но, несмотря на кропотливость работы, она пополняет городской бюджет.



Татьяна Решетова, начальник управления муниципальным имуществом и землепользования: «По совокупности входные группы и гостевые стоянки принесли за время работы комиссии дополнительно в бюджет 4 миллиона рублей. Работа комиссии будет продолжаться для пополнения бюджета».

Подобные рейды комиссией проводятся еженедельно. До конца года стоит задача установить всех владельцев магазинов торговых точек, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов, расположенных вдоль центральных улиц города. Собственникам, которые уклоняются от заключения договора, грозит административное нарушение и штраф не менее 5 тысяч на физических лиц и от ста для юридических.





Анна Вайсергисер

12 сентября 2019 года







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