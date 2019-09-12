Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
12.09.2019
15:19:56
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Глава администрации Орла прошелся по магазинам

Но его интересовал не товар, а выполнение обязательств собственников перед городом.

В Орле во многих многоквартирных домах на первом этаже есть торговые точки. Согласно закону, принятому в прошлом году, собственники или арендаторы обязаны следить не только за внешним видом входных групп, но и вовремя оформлять земельно-правовые отношения с городом. Эти пункты и стали сегодня «отправными» для рейда, в который отправился глава администрации Орла Александр Муромский.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Порожки, в основном, это небольшие площади и они во многих случаях располагаются на муниципальной земле, на землях общего пользования. И здесь необходимо еще раз напомнить, что собственники таких объектов обязаны позаботиться об оформление земельно-правовых отношений».

Как правило, заключается договор сервитута. Поскольку входные группы располагаются на муниципальной земле, город предоставляет предпринимателю право пользования. Также за предпринимателем остается ответственность за нормативное содержание, не должно быть поломок или ржавчины на ступеньках.

За этот год  комиссией АТК были проведены проверки на 17-ти центральных улицах города Орла. Обследовали почти 500 субъектов предпринимательства. В основной массе пришлось выписывать предписания и искать собственников. На это обычно уходит в среднем от 2 до 3 месяцев. Но, несмотря на кропотливость работы, она пополняет городской бюджет.

Татьяна Решетова, начальник управления муниципальным имуществом и землепользования: «По совокупности входные группы и гостевые стоянки принесли за время работы комиссии дополнительно в бюджет 4 миллиона рублей. Работа комиссии будет  продолжаться для пополнения бюджета».

Подобные рейды комиссией проводятся еженедельно. До конца года стоит задача установить всех владельцев магазинов торговых точек, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов, расположенных вдоль центральных улиц города. Собственникам, которые уклоняются от заключения договора, грозит административное нарушение и штраф не менее 5 тысяч на физических лиц и от ста для юридических.


Анна Вайсергисер
12 сентября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта