Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
12.09.2019
15:20:02
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Урицком районе Орловской области проходит слет национальностей

190 народов со своими традициями и верованиями - под флагом России. Орловские студенты в очередной раз доказали, что, несмотря на отличия, можно жить в мире и согласии. В Урицком районе проходит слет, который назвали «День национальностей». Он собрал более 300 молодых парней и девушек. В программе мероприятий спортивные турниры, творческие состязания, и, конечно, знакомства и общение - как повод чуть ближе узнать и понять друг друга.

Слет национальностей в нашей области официально открыт. Посиделки у костра, различные конкурсы и никакого интернета. В глубоком лесу его попросту нет. Участники - активные студенты и аспиранты учебных заведений области. Около трехсот человек.

Виктория Капитан, участник команды Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина: «Здесь душа настолько отдыхает, расслабляется, можно какие-то новые эмоции, новые таланты в себе открыть и найти новых друзей».

Познакомиться не только с новыми друзьями, а еще и с традициями разных народов, одна из целей такого праздника. Маленький лагерь на два дня превратился в целую планету.

Локо Сирилле, участник команды Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина: «Я люблю русскую культуру, и я хочу всегда быть там, где русская культура, где русские мероприятия. Я всегда этому рад».

Открыли слет конкурсом талантов. Шесть команд прошли контрольно-комбинированный маршрут, соревновались в демонстрации плакатов. Во второй день - волейбол. Пожелать ребятам отличного отдыха приехал глава региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Самое главное, что ребята разных народов, разных национальностей в Орловской области живут дружно. А сегодня для нашей молодежи, которая, может, и говорит на разных языках, имеет разное вероисповедание, разные национальности, это дополнительная возможность вместе собраться. Сегодня на территории Орловской области проживает более 120 народов и народностей, и каждый из живущих в области вносит свой вклад».

Участниками слета стали команды Орловского государственного университета экономики и торговли, ОГУ имени Тургенева, Аграрного университета имени Парахина, многопрофильного колледжа Орел-ГАУ, училища олимпийского резерва и молодежная сборная Урицкого района. Победители и призеры конкурсов и соревнований получат памятные подарки и сувениры.




Всеволод Трифонов
12 сентября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта