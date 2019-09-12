Новости версия для печати В Урицком районе Орловской области проходит слет национальностей 190 народов со своими традициями и верованиями - под флагом России. Орловские студенты в очередной раз доказали, что, несмотря на отличия, можно жить в мире и согласии. В Урицком районе проходит слет, который назвали «День национальностей». Он собрал более 300 молодых парней и девушек. В программе мероприятий спортивные турниры, творческие состязания, и, конечно, знакомства и общение - как повод чуть ближе узнать и понять друг друга.



Слет национальностей в нашей области официально открыт. Посиделки у костра, различные конкурсы и никакого интернета. В глубоком лесу его попросту нет. Участники - активные студенты и аспиранты учебных заведений области. Около трехсот человек.



Виктория Капитан, участник команды Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина: «Здесь душа настолько отдыхает, расслабляется, можно какие-то новые эмоции, новые таланты в себе открыть и найти новых друзей».

Познакомиться не только с новыми друзьями, а еще и с традициями разных народов, одна из целей такого праздника. Маленький лагерь на два дня превратился в целую планету.



Локо Сирилле, участник команды Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина: «Я люблю русскую культуру, и я хочу всегда быть там, где русская культура, где русские мероприятия. Я всегда этому рад».

Открыли слет конкурсом талантов. Шесть команд прошли контрольно-комбинированный маршрут, соревновались в демонстрации плакатов. Во второй день - волейбол. Пожелать ребятам отличного отдыха приехал глава региона.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Самое главное, что ребята разных народов, разных национальностей в Орловской области живут дружно. А сегодня для нашей молодежи, которая, может, и говорит на разных языках, имеет разное вероисповедание, разные национальности, это дополнительная возможность вместе собраться. Сегодня на территории Орловской области проживает более 120 народов и народностей, и каждый из живущих в области вносит свой вклад».

Участниками слета стали команды Орловского государственного университета экономики и торговли, ОГУ имени Тургенева, Аграрного университета имени Парахина, многопрофильного колледжа Орел-ГАУ, училища олимпийского резерва и молодежная сборная Урицкого района. Победители и призеры конкурсов и соревнований получат памятные подарки и сувениры.









Всеволод Трифонов

12 сентября 2019 года







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