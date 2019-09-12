Новости версия для печати Орловских поэтов приглашают к участию в творческом проекте Творческий проект «Парень, который читает стихи» объединит три города – Москву, Курск и Орел. К участию приглашаются как опытные, так и начинающие поэты. Лучшие произведения войдут в литературный сборник. Кроме того, станут основой для спектакля.



Александр Лазухин, автор проекта «Парень, который читает стихи»: «Спектакль будет проходить для малоимущих, многодетных семей. Для них этот спектакль будет показан на безвозмездной основе. Также сборники стихов будут раздавать во время спектакля всем пришедшим».

Автор проекта – студент одного из Орловских ВУЗов. Он представил свою идею на творческом форуме «Таврида» и выиграл грант на реализацию своей задумки. Воплотить ее на сцене Александру поможет однокурсница.



Кристина Степанова, режиссёр проекта «Парень, который читает стихи»: «Мы постараемся сделать так, чтобы было интересно не только людям, близким к искусству. Очень хочется поиграть со светом, с пластикой, возможно, это будет хореография. Мы сейчас - в процессе, потому что зависим от материала, от поэтов. Поэтому мы хотим обратиться к тем, кто еще не подал заявки для участия в нашем проекте, - пожалуйста, подавайте, это очень интересно».

От поэтов ждут произведения на три темы – любовь, семья, одиночество. Каждый участник может прислать по два стихотворения. Работы принимают до конца сентября. Информация на сайте ryfma.com





Мария Семак

12 сентября 2019 года







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