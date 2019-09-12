Новости версия для печати К работе в осенний и зимний период - готовы Сегодня коммунальные бригады «экстренного реагирования» Орла провели смотр техники.



На территории «Спецавтобазы» свои бригады выставили орловские предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение и устранение аварий. Проверялась готовность сотрудников и оснащение спецавтомобилей. Всего было представлено 15 единиц техники и более полусотни человек личного состава. Особое внимание было обращено на наличие теплой спецодежды у работников, и пунктов обогрева для работы зимой.



Олег Минкин, первый замглавы администрации г. Орла: «Стоит отметить удовлетворительное состояние и личного состава, и техники наших всех спецслужб, которые занимаются подготовкой к отопительному периоду и к тому, чтобы этот отопительный период 2019-20 годов прошел в надлежащем качестве и без чрезвычайных ситуаций».





Татьяна Напольских

12 сентября 2019 года







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