Новости версия для печати Сегодня в Заводском районе Орла столкновение двух автомобилей привело к опрокидыванию одного из них Авария произошла в 12-м часу дня на улице Спивака.



Автомобилистка, управлявшая легковым «Шевроле», не выдержала безопасную дистанцию до впереди идущего внедорожника, и когда тот притормозил для поворота, произошло ДТП.



После столкновения «Шевроле» налетел на бордюрный камень и опрокинулся на крышу. Чудом обошлось без пострадавших. Чтобы поставить автомобиль на колеса понадобился кран-манипулятор, а также помощь очевидцев и бойцов прибывшего на место пожарного караула.





Иван Суверин

12 сентября 2019 года







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