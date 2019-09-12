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Орловскому худграфу - 60 лет!

В Орловском краеведческом музее открылась выставка, посвященная круглой дате. В этом году юбилей отмечает художественно-графический факультет ОГУ Тургенева. У истоков создания факультета стояла плеяда блестящих художников, приверженцев русской школы живописи.

Их последователи не только сумели сохранить традиции коллективных обсуждений, но и сделать факультет привлекательным для всей Центральной России. Сегодня худграфу исполнилось 60, но благодаря своим педагогам и ученикам, он по-прежнему молод и талантлив.

Выставка - только часть юбилейных мероприятий, которые пройдут в честь дня рождения худграфа. На суд зрителя представлена живопись, графика, скульптура. Все это студенческие работы, в основном последних лет. Ровно 60 лет назад, благодаря замечательным художникам - Курнакову, Былинко, Дышленко - появился новый факультет, который готовил только учителей изобразительного искусства.

Юлия Тютюнова, заведующая кафедрой рисунка художественно-графического факультета ОГУ им.Тургенева: «Теперь у нас есть графики, живописцы, скульпторы, дизайнеры, то есть у нас появились настоящие художники».

Первый же выпуск худграфа  доказал, что новый факультет не просто жизнеспособен, а необходим и очень востребован. Выпускники продолжили дело своих наставников.

Юлия Тютюнова, заведующая кафедрой рисунка художественно-графического факультета ОГУ им. Тургенева: «Первый золотой выпуск худграфа так или иначе проявил себя в профессии. Все художественные школы по городам и весям, наша художественная школа была организована этим самым первым выпуском, первое пособие «Пленэр», три поколения программ, по которым учился весь Союз. 75 тысяч экземпляров было выпущено, а потом переиздавались неоднократно».

Сегодняшние студенты по-прежнему ориентированы на классическую, реалистичную школу русской живописи, педагоги худграфа всегда понимали, как важно ее сохранить.

Михаил Шульгин, декан художественно-графического факультета ОГУ им. Тургенева: «Это наше национальное достояние, если хотите. Нигде в Европе такой системы подготовки, как в художественных вузах России, нет. Система эта включает детскую художественную школу, потом училище, потом художественный вуз. Вот такая трехступенчатая подготовка - это именно та школа, которую проходит художник».

На выставке представлены дипломные работы выпускников разных лет, чьими учителями были Дышленко, Курнаков, Хворостов, Салова и многие другие, которые и создали орловскую школу живописи. Для нынешних первокурсников есть прекрасные ориентиры.

Виктория Родионова студентка художественно-графического факультета ОГУ им. Тургенева: «Я учусь на графическом факультете, и многие рекомендуют именно этот вуз с направлением «графика», благодаря преподавательскому составу и академическому рисунку. Например, в Москве - более современные течения, отметают всю академическую основу, в которой акцент делается на рисунок с натуры и на базовые знания. Именно здесь, в ОГУ есть тот охват знаний, который так необходим».

Выставка будет работать целый месяц - худграф представил более ста экспонатов из своих запасников. Теперь, кроме живописи и скульптуры, это еще дизайн и фотография.




Эва Стасюлевич
12 сентября 2019 года

 


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